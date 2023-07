Põllumehed pressivad valitsusele peale

Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Ants Noot nentis, et olukord on keerulisem kui varasematel aastatel ning mõnes piirkonnas on vihma tulnud vähem kui kunagi ajaloos. Kuigi hulk päikesepaistelisi päevi on mõjunud taimede kasvule soodsalt, tegid mai lõpu ja juuni alguse öökülmad palju kurja – eelkõige marjadele ja puuviljadele, aga ka teraviljakultuuridele.