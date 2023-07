Reitingud: Reformierakonna tõus peatus, Eesti 200 langus jätkub

«Kolme väiksema erakonna hulgas on näha, et Isamaa ja sotsiaaldemokraadid on sel nädalal oma toetuse taset säilitanud, samas kui Eesti 200 toetusnumbrid jätkavad langust. Kui veel mai alguses oli nende toetusprotsent üle 15, siis praeguseks on see vähenenud laias laastus kaks korda ning on hetkel 7,7 protsenti. Viimati oli nende toetus nii madal 2020. aasta sügisel enne seda, kui plaanitava abielureferendumi varjus neil oma toetus uuele tasemele õnnestus viia. On keeruline oletada, mida Eesti 200 toetusnumbrid veel teha võivad. Nende poliitiline maailmavaade ning samuti ka valijaskonna profiil kattuvad suuresti Reformierakonnaga. Samuti võib oletada, et seni uudsusele rõhunud erakond sellega enam uusi valijaid ei köida ning olemasolevaid ei hoia. Ilmselt näivad paljud erakonna senised toetajad hetkel üha enam põhjust kas mitte kedagi eelistada või pigem Reformierakonda toetada,» märkis Mölder.