Pevkur ja Wallace leppisid kokku Briti üksuste integratsioonis Eesti diviisiga

Pevkuri sõnul on Eesti jaoks oluline Ühendkuningriigi brigaadi integreerimine Eesti diviisi.

«Teame täpselt, millised üksused Eestisse tulevad ja meil on olemas plaan siirmisõppuste läbiviimiseks, et harjutada läbi meie kaitseks määratud brigaadi liikumist Eestisse ja koostoimimist Eesti diviisi koosseisus,» ütles Pevkur, kelle sõnul on Eesti jaoks tegu olnud pikaaegse eesmärgiga.