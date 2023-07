Saatuslik viga: 7000 Tartu õpilase koolilõuna otsustas üks täht

Tartus on linn andnud ette kindla koolilõuna hinna, mis tuleb toitlustajatel võimalikult hästi ära sisustada. Degusteerimisega hinnatakse toidu maitset, lõhna, tekstuuri ja välimust, samuti võetakse arvesse menüü mitmekesisust ja vormistust. Ka on oluline, et toidu valmistamisel kasutataks vähemalt 51% ulatuses mahepõllumajanduslikust tootmisest pärit toorainet. Pakkujatel tuleb pingutada, et võita.