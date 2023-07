Rahvakogu põhiteema on, kuidas Tallinna rohealad ühtseks tervikuks siduda. Seni on kaasamise all mõistetud valdavalt seda, et antakse erinevatele aktivistidele ja huvigruppidele võimalus oma arvamus välja öelda. Rahvakogu annab aga võimaluse nendele inimestele, kelle arvamust siiani pole küsitud ja kes pole ka ise seda avalikult välja öelnud.

«See rahvakogu meetod on nagu miniavalikkuse loomine. Me kutsume kokku läbilõike Tallinna linna elanikest. Inimesed valitakse soo ja vanusegruppide järgi. Vaadatakse, et iga linnaosa oleks esindatud, sest kõik linnaosad on tegelikult eriilmelised linnaruumid. Kutsume kokku erinevad inimesed, kes elavad kortermajades, kes elavad eramutes, kellel on oma hoovid ja kellel pole. Inimesed, kelle kodune keel on nii vene, eesti kui inglise keel. Me otsime just seda läbilõiget Tallinna elanikkonnast, tavalised kaasamismeetodid seda ei tee,» selgitas demokraatiakeskuse projektijuht Maiu Lauring.