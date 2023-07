Kallas: Ukraina ainuõige koht on NATO-s

Peaminister Kaja Kallase sõnul rõhutas ta kohtumisel osalenud NATO liidritele, miks on püsiva rahu saavutamiseks oluline kaotada hallid alad Euroopa julgeolekus.

«Hallid alad viivad varem või hiljem konfliktide ja sõdadeni. Eesti on suurepärane näide sellest, et NATO liikmelisus on kõige turvalisem, odavaim ja usaldusväärseim viis Venemaa heidutamiseks,» ütles Kallas. NATO riigi- ja valitsusjuhtide kõrval oli kohal ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

«Ukraina võitleb täna Euroopa ja kogu vaba maailma eest. Seetõttu oli vajalik meie eilne otsus kinnitamaks Ukrainale, et Ukraina koht on NATO-s ning panna paika selge teekond selle eesmärgini jõudmiseks. Selle teekonna määratlemisega panime paika protsessi. Nüüd on meie kõigi teha, et saavutaksime selles edu,» rõhutas Kallas.

Samuti märkis peaminister Kallas, et kõik liitlased rõhutasid kohtumisel, et nad on valmis Ukrainat toetama kuni võiduni.