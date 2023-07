Poole aastaga registreeriti Eestis 13 621 kuritegu

«On teada, et osa vargusi panevad toime sõltlased. Sõltuvus on haigus – see tähendab, et nende inimeste puhul tuleb tegeleda sõltuvusravi kättesaadavusega, mis on osa tervishoiust. Osa vargusi pannakse aga toime organiseeritult – siin on vaja organiseeritud gruppide tabamine, mis on politsei töö. Justiitsministeerium sihib oma tegevusi nii, et näiteks alkoholi tarvitamise häirega õigusrikkujad suunatakse ravile ning alkoholist hoidumist kontrollitakse vereanalüüsidega. Praegu tehakse seda ennekõike joobes juhtide ja vägivallakurjategijate puhul, aga edaspidi soovime sihtrühmi laiendada. Senine praktika näitab, et oma meelemürkide liigtarvitamise häire tunnistamine ning sellega tegelemine on olnud paljutõotav ja toimiv abinõu. Loodame, et sel aastal valmiv varguste analüüs ning seal selguvad peamised varaste profiilid aitavad meil koostöös partneritega varguste ennetamiseks tegevusi paremini sihtida,» selgitas justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.