Kas vaktsiinikahju võib olla seotud konkreetsete praakpartiidega?

Tänavu märtsis avaldas teadusajakiri European Journal of Clincal Investigation Max Schmelingi, Vibeke Manniche ja Peter Riis Hanseni kirjutise «Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine» («BNT162b2 mRNA COVID-19 vaktsiini erinevad ohutustulemused sõltuvalt vaktsiinipartiist»), milles väideti, et Taanis on Pfizeri vaktsiini manustamise järel tekkinud kõrvaltoimetes suuri erinevusi sõltuvalt sellest, millisest partiist pärit vaktsiini inimestele süstiti.