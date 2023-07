Postimehe arvamustoimetuse juhiks saab Mart Raudsaar

Raudsaare sõnul on Postimehe arvamustoimetus nii paberlehes kui ka veebis vaieldamatult Eesti üks olulisemaid ja mõjukamaid mõtestatud arvamusplatse, seda on hästi arendatud ning ta soovib sama liini jätkata. «Mul on hea meel asuda ametisse, kus saan jätkata tegevust sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse kaitsmisel,» ütles Raudsaar.

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ütles, et ootab pikisilmi koostöö algamist Mart Raudsaarega. «Mart on autoriteetne ja särava sulega ajakirjanik, rõõm on koos temaga Postimeest teha,» ütles peatoimetaja Hõbemägi. «Tema tasakaalukus, alati positiivne ellusuhtumine ja analüütiline mõistus on suurepärane täiendus Postimehe toimetusele.»