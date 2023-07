Ruhnu saarel avati turvalisuse ühishoone

Siseminister Lauri Läänemets sõnas, et ühishoone avamine Ruhnus on märkimisväärne. «Kaasaegne maja treeningu- ja täiendõppevõimalustega aitab peamiselt vabatahtlikele päästjatele toetuva komando motivatsiooni saarel üleval hoida. Me ei saa ega tohi alahinnata vabatahtlike püsivat tahet kogukonna turvalisusesse panustada. Ühishoone avamine Ruhnus tõestab riigis seatud sihti, et inimeste turvalisus ja kaasaegsed töötingimused on ühtmoodi tähtsad nii pealinnas kui ka väikesaarel – kogu Eestis,» ütles Läänemets.