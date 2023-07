Veel kuus riiki ühinesid Ukraina julgeolekugarantiide deklaratsiooniga

«Meie väga edukas Ukraina julgeolekugarantiide leping teel NATO-sse jätkub kahepoolsete lepingute ettevalmistamisega riikidega. Vilniusest on möödas vaid päev ning maailma seitsme suurima demokraatiaga on liitunud juba kuus riiki, kellega leppisime eile kokku julgeolekugarantiides,» rääkis president õhtuses pöördumises ukrainlastele.

Eelkõige on need Tšehhi, Taani, Holland, Norra, Hispaania ja Rootsi.

«Nüüd on aeg muuta iga selline kohtumine konkreetseks tulemuseks. Meil ​​on Ukraina ja NATO nõukogu ning see formaat peaks mõttekalt toimima. Valmistame ette ettepanekuid oma partneritele. Seal on uued relvastuse, varustuse, lennunduse lepingud ja nüüd me konkretiseerime neid,» jätkas president.