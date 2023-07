Vene sõjaväeringkondades algas ajakirjaniku sõnul puhastus

Nagu märkis venekeelse väljaande The Insider uudistetoimetaja Timur Olevski telekanali Freedom eetris, siis võeti Prigožin tööle rahateenimiseks ja niiöelda musta töö tegemiseks. Prigožini kõrvaldamisega seotud probleemiks on ka see, et siis tuleb tema varad kellelegi teisele üle anda.

«Ajaleht Wall Street Journal avaldas täna oma allikatele viidates andmed, et vähemalt 10 inimest on, ütleme nii korralikult, vangistuses ja 15 inimest on ametist kõrvaldatud. See arv on esmapilgul usutav, sest mis on väga oluline, et sõjaväes on inimesed, kes tunnevad isiklikult neid, kellega ei saada ühendust ja mõistavad nüüd, et rahulolematuse katse võib lõppeda samamoodi. Kuid pange tähele, et konkreetsete inimeste nimesid ei nimetata ja see on natuke piinlik, sest tegelikult, kui me räägime sellise tasemega ohvitseridest, siis nende nimed peaksid olema kuulda ja nende kadumine peaks olema vägagi märgatav,» seletas ajakirjanik.