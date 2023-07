Ajateenistust alustab üle 2200 noore

Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski ütles, et sel aastal alustab koos sõprade või klassiga teenistust üle 600 noore, mis näitab noorte tahet planeerida ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida see esimesel võimalusel ning teha seda üheskoos.

Rannaveski sõnul on positiivne ka see, et järjest rohkem noori tuleb ajateenistusse vabatahtlikult.