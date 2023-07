Kohus mõistis transsoolise naise tapja 12 aastaks vangi

Prokuröri sõnul soovisid Lukin ja Sabrina astuda vahekorda, kuid tekkis konflikt, mis päädis sellega, et Lukin lõi Sabrinat rusikaga näkku, seejärel kätega pea- ja kehapiirkonda – uurimise andmeil kokku üle 30 korra. Süüdistuse järgi lõi Lukin ohvrit nii rusikate kui ka pikateraliste nugadega. Lukin lõi ohvrit seni, kuni too enam elumärke ei ilmutanud. Seejärel pesi ta oma käed ja lahkus sündmuskohalt.

Lukini jutt sellest, et tapetu takistas tema korterist lahkumist ja püüdis teda seksuaalselt ahistada, ei ole kohtu hinnangul muude tõenditega kooskõlas. «Tõendid näitavad, et Lukin avastas intiimsel hetkel ootamatult partneri tegeliku soo. See oli tema jaoks ebameeldiv avastus, ta sattus raevu ja hakkas ohvrit rusikate ja nugadega lööma,» märkis kohus.