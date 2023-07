Siret Kotka lahkub tegevpoliitikast: olen selgelt elus teise suuna peal

Kotka pooldab uue juhina Kõlvartit

Tänasel juhatuse liikmete pressikonverentsil istus juhikandidaadi Mihhail Kõlvarti kõrval lisaks Mihkel Undrestile ja Lauri Laatsile ka Kotka. Ta kinnitas, et hääletab kongressil Kõlvarti poolt.

Kotka tõdes, et juhatuse tänane otsus kongress 19. augustilt 10. septembrile lükata oli ainuõige. «20. august on taasiseseisvumispäev, seda kutsutakse isegi Edgari päevaks. See on meie pidupäev. Miks me peaks enne seda just kaklema? Teeme selle natuke hiljem,» märkis Kotka.

Poliitiku sõnul plahvatasid erakonnas suuremad pinged pärast ebaõnnestunud riigikogu valimisi, kui erakonna juhtkond ei tahtnud sisekaemusega tegeleda, vaid otsis põrumise põhjuseid väljastpoolt. «Ma olen selle filosoofia pooldaja, et kui midagi on kehvasti, siis tuleb iseendasse vaadata, et midagi on valesti, mitte teiste peale näpuga näidata. Kui erakonna juhtkond nimetab põhjustena Ukraina sõda või oponente, siis ta näitab näpuga teiste poole,» märkis Kotka. «Ma arvan, et see ei olnud õige.»

Samuti lisas õli tulle ärimees Parvel Pruunsilla üllatuslik 300 000 euro suurune annetus, mis nüüdseks on tagasi kantud. Kotka kiitis Kõlvartit tänasel juhatusel koosolekul saavutatud kokkuleppe eest. «Kõlvarti olemus on selline, mida ta on treenerina teinud, on see, et ta otsib rahu. Tema oli see, kes ütles Jürile ja Tanelile (Ratas ja Kiik - toim.), et saame kokku ja lepime kokku, nii kakelda ei saa enam,» ütles Kotka. «Tänane juhatus oli nagu sõõm värsket õhku.»