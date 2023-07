Küberkaitseüksus korraldab Karksi-Nuias droonitalgud

KKÜ droonigrupi eestvedaja, leitnant Kuido Külm selgitas, et tehnopäevade eesmärk on erinevate droonide võimekuste testimine ja kogemuste vahetamine teiste Kaitseliidu malevate droonipilootidega. Samuti on kavas ettekanded Ukraina sõjas toimuva droonisõja kogemustest.