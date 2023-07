Avatud talude päeval avab ukse ligi 360 maamajapidamist

Suurem osa talusid on avatud mõlemal päeval, sellegipoolest ootab 70 talu külalisi vaid pühapäeval – seega tuleb külastajal plaane tehes olla tähelepanelik. Esimest korda osalevaid talusid on tänavu 76.

Hobuseid näeb ligikaudu 25 talus, jaanalinde kolmes ning alpakasid vähemalt seitsmes talus. Kui koerad ja kassid välja jätta, näeb koduloomi ja -linde umbes kolmandikus taludest. Piimatootmist ja piimatooteid – seejuures ka kitsepiimaga seonduvat – saab uudistada ligikaudu 20 kohas. Mesindusega on seotud vähemalt 37 ja iluaiandusega ligikaudu 50 talu.

Permapeenraid võib näha vähemalt 12 aias. Alkoholitootjaid on umbes 25. Kalandusega on seotud kümmekond majapidamist – mitmed neist Võrtsjärve piirkonnas. Puhtalt maaturismile spetsialiseerunud ettevõtteid on üle poolesaja. Kaasa lööb ka mitu muuseumi ja kaks põllumajandusharidust andvat kutseõppeasutust. Seitsmes majapidamises valmistatakse looduskosmeetikat.