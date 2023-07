Ruussaare sõnul on Keskerakonna kongress oluline ja kindlasti väga huvitav. Strandbergi sõnul lähevad erakonnad alati raha pärast tülli. «Kui Kõlvart ütleb, et ärme Pruunsilla pappi võta, siis tekib küsimus, kelle oma võetakse? Ja see vaidlus, mis seal toimub... võib jääda mulje, et nad on kõik suured sõbrad. Stalin patsutas ka Kirovit enne, kui lasi ta mõrvata,» arutles Strandberg. Tema sõnul on Keskerakonnal käimas näitemäng avalikkusele ja tegelikult on nad ikkagi pinges. «Midagi normaalset sealt välja tulla ei saa. Pigem on hea, kui see asi kulgeb lõhenemise suunas ja tekib mitu erakonda,» lootis Strandberg.