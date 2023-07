VIDEO ⟩ Tarmo Tamm kutsus parteinoored oma skandaalsesse sauna

Instagramis avaldatud videost on näha, et Tamm võõrustas oma saunas näiteks majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo nõunikku ja Eesti 200 juhatuse liiget Aleksei Jašinit ning samas saunaliste seltskonnas oli ka Eesti 200 liige riigikogulane Hendrik Terras.

Tegemist on saunaga, mis on paigaldatud looduskaitsealale piiranguvööndisse ja mille kohta pole Tammel keskkonnaameti luba. Keskkonnaameti Lääne-Virumaa büroo juhataja Maarja Lukas ütles Postimehele, et Tammega seotud MTÜ-l Käsmu Majaka Sadam on 17. juulini ehk tänaseni aega esitada ametile täpsustatud edasise tegevuse kava olukorra muutmiseks ning vastav dokumentatsioon.