GALERII ⟩ Pealinlased nautisid juuli kuumimal päeval rannamõnusid

«Õhutemperatuur tõuseb laialdaselt 25 kraadist kõrgemale, kohati kuni 30 kraadini. Troopiline õhumass jõuab meile Kesk-Euroopast. See jääbki tõenäoliselt kuu kõige kuumemaks päevaks,» kirjutas Kiitsak. Ta lisas, et pärastlõunal tiheneb saartelt alates pilvisus, sest merelt läheneb külm front ja suureneb hoovihma- ja äikesevõimalus

Keskkonnaagentuuri teatel on pühapäeva ennelõunal vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Õhtul levib sadu mandrile, on äikest ja kohati võib olla sadu intensiivne. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5–11, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Äikesega võib kaasneda ka tugevamaid tuuleiile. Õhtupoolikul pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 24–28, rannikul kohati 20 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb lõuna- ja kagutuul 5–8, puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on 0,8–1,5 meetrit. Ilm on sajuta, kuid hilisõhtul on oodata hoovihma. Nähtavus on hea. Sooja on 24–26 kraadi.