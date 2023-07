Sullivan: Hiinale on kliimamuutuse osas vaja survet suurendada

«Ma tõesti arvan, et maailm peab hoogu võtma ja avaldama Hiinale survet, et see võtaks kasutusele palju jõulisemaid meetmeid heitkoguste vähendamiseks,» ütles Sullivan.

Telekanali ajakirjanik märkis, et kliimamuutuste eestkõnelejad keskenduvad praegu Hiinale ja Indiale kui arengumaadele, mille poliitilised otsused on lähiaastatel kriitilised.

«Kohustuste täitmisel ei tohiks peituda väidete taha, et tegemist on arengumaaga. Ja see kohustus on Pariisi kliimaleppe alusel võtta kasutusele olulisi meetmeid heitkoguste vähendamiseks,» sõnas Sullivan.