KAART ⟩ Tallinnas suletakse veel üks oluline liiklussoon

AS Tallinna Vesi alustab 20. juulil Tehnika tänava kanalisatsioonikollektori renoveerimistöödega, et ennetada piirkonnas võimalikke üleujutusi ning tänavapinna vajumist. Renoveerimistööd viiakse läbi valdavalt kaevikuta meetodil (CIPP), mis aitab suuremahulisi torustiketöid teha efektiivselt, keskkonda säästvalt ja väiksema häiringuga elanikele. Reovee ärajuhtimise teenus piirkonnas ei katke. Kõigi sulgemiste puhul on tagatud läbipääs operatiivteenistustele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele, kelle kodule juurdepääs jääb renoveerimistööde alale.

«Torustike seireanalüüsi tulemused näitavad, et kahjuks Tehnika tänava kanalisatsioonikollektori renoveerimistöid enam edasi lükata ei saa. Tegemist on elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks vajalike töödega ning edasilükkamine tooks kaasa liiga suure üleujutuste riski,» rõhutas Tallinna Vee varahaldusdirektor Tarvi Thomberg. Ta lisas, et töödega planeeritakse valmis saada kiirendatud korras juba enne septembri algust ning töid tehakse kahes vahetuses.

Tehnika tänava kanalisatsioonikollektor on rajatud 1937. aastal ning see on strateegilise tähtsusega, sest teenindab üle 200 hoonega piirkonda, juhtides ära nii reo- kui sademevett. Vooluhulgad teeninduspiirkonnas ulatuvad kuni 2500 m3/h.

«Meie jaoks on oluline renoveerimistöödega edeneda kvaliteetselt ja efektiivselt ning võimalikult väikese mõjuga linnaliikluse igapäevasele toimimisele. Alustame töödega hommikul kell kaheksa ja lõpetame öösel kell üks. Palume kohalike elanike mõistvat suhtumist, kui intensiivsematel päevadel tekib Tehnika tänaval liigne müra, mis võib häirida tavapärast elurütmi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja püüame töödega valmis saada nii kiiresti kui võimalik,» sõnas Thomberg.