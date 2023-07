Mees röövis relva ähvardusel tanklast 5000 eurot

Politsei sai öösel teate, et Tartu tanklas ähvardas mees klienditeenindajat relvataolise esemega ja käskis avada seifi, edastas Lõuna prefektuuri pressiesindaja. Klienditeenindaja avas seifi, milles oli kokku 4950 eurot.

Mees võttis raha ja põgenes tanklast. On alust arvata, et sama mees püüdis laupäeval röövida ka üht teist Tartumaa tanklat, kuid see ei õnnestunud. Juhtunu täpsemaid asjaolusid ja kahtlustatavat selgitab politsei kriminaalmenetluses.