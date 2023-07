Pensionär uhkest renoveerimisest: vanad lükatakse nagu teerulliga eest

«Nii asjad käima ei peaks, nagu meil siin on, et vanad lükatakse nagu teerulliga eest,» põrutas Põlvas elav Elmu Otsing (81). Mehele on kõva hääl külge jäänud nõukaajast, mil ta pidas sovhoosis agronoomi ametit, kus tuli traktoristiga rääkimiseks end põllul üle mürisevate mootorite kuuldavaks teha.