Kuleba sõnul ei ole Kertši sild tsiviilobjekt

«Miks te arvate, et Kertši sild on tsiviilinfrastruktuur, kui seda kasutatakse peamiselt okupeeritud Krimmi ja Lõuna-Ukrainas sõdiva Vene armee varustamiseks laskemoona, kütuse ja muu sõjalise varustusega, mis on vajalik Ukraina vastu suunatud agressiivse sõja jätkamiseks?» küsis Kuleba.

«Ja see konkreetne sild on esiteks ehitatud ebaseaduslikult. See eksisteerib väljaspool seadust ja me peame seda alati meeles pidama. Ja teiseks kasutatakse seda peamiselt sõjalistel eesmärkidel ja me peame seda sellisena käsitlema,» sõnas Kuleba.