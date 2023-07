Keskkonnaamet lubab küttida 96 karu

Lääne-Virumaal tohib lasta 16 karu, Ida-Virumaal 15, Jõgevamaal 13, Järvamaal 13, Harjumaal 11, Tartumaal kaheksa, Viljandimaal seitse, Pärnumaal viis, Raplamaal kolm, Põlvamaal kaks ning Läänemaal, Valgamaal ja Võrumaal ühe karu.

«Pindala arvesse võttes on Eesti üks karurikkamaid riike põhjamaades, kui mitte kogu Euroopas,» rääkis keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk. «Näiteks on seitse korda suurema pindalaga Soomes vaid kaks korda rohkem karusid. Läbimõeldud küttimise korralduse tulemusel on karude levik Eestis laienenud nii lääne kui ka lõuna suunas ning karu populatsioon kinnitab järjest tugevamalt kanda ka Lätis. Kokkuvõttes võib öelda, et karudel läheb väga hästi,» ütles Kukk.

Keskkonnaagentuuri seire järgi on Eestis ligikaudu 900–950 karu, karude asurkond on viimase 15 aasta jooksul püsinud kasvutrendis. Arvukuse tõusuga kaasnevad aga probleemid: karud tekitavad kahjustusi mesinikele ja põllupidajatele, inimestega kohtumiste sagedus on oluliselt kasvanud ja järjest sagedamini eksivad noored karud asulatesse. Kuni eelmise aastani oli kasvutrendis ka karude põhjustatud kahjujuhtumite hulk.