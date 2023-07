Keeleõppe katkestanud põgenikelt tahetakse nendele kulutatud raha tagasi küsida

Kultuuriministeeriumil on plaan saata arve neile põgenikele, kes on mõjuva põhjuseta jätnud keeleõppe pooleli. Integratsiooni Sihtasutus leiab, et rahvusvahelise kaitse saajalt keeleõppe raha tagasi nõudvas eelnõus tuleb selgelt välja tuua, millistel juhtudel lugeda keeleõppija õpingute katkestajaks.