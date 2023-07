Norstati reitingud: Reformierakond kasvatas nädalaga toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22,6 protsenti ja Keskerakonda 17 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on suve jooksul püsinud 23 protsendi lähedal. Keskerakonna toetus on 1,4 protsendipunkti võrra kõrgem kui juuni lõpus.

Esikolmikule järgnevad Isamaa 10,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,1 protsendiga ning Eesti 200 7,3 protsendiga. Eesti 200 toetus püsib jätkuvalt langustrendis, olles märtsi alguse tipuga võrreldes langenud 8,5 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,4 protsenti ning opositsioonierakondi 50,2 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul paistab kõige märkimisväärsema järjepidevusena selle nädala erakondade toetusnumbrites silma Eesti 200 toetuse jätkuv langus. Võrreldes maikuuga on küll languse tempo nelja nädala koondtulemustes pidurdunud, kuid trend püsib.

«Erakond on suure kiirusega toetust kaotanud kaks ja pool kuud järjest. Üldiselt on Eesti 200 toetuse langus olnud pigem laiapõhjaline ning seda on näha kõikides valijaskonna segmentides. Kõige vähem on ta langenud kõige nooremate valijate hulgas,» tõi Mölder esile.

Teiste erakondade puhul Mölderi sõnul nii järjepidevaid trende märgata ei ole. «Pikemas plaanis on Reformierakonna toetus pigem siiski kasvutrendis, kuigi eelmine nädal nägime selle kasvu hetkelist peatumist. Samuti on ERKE toetus pigem kahanemas, kuigi eelmisel nädalal oli nende puhul märgata varasema languse peatumist,» ütles Mölder.

Keskerakond on Mölderi sõnul viimase kahe nädalaga toetust juurde võitnud, kuid raske on öelda, kas siin on mängus uue juhi valikuga seonduv. «Ei ole näha, et see hiljutine kasv oleks selgelt tulnud erakonna kas vene või eesti toetajate hulgast ning samuti ei paista need viimased muutused silma erakonna eelmiste kuude toetuse kõikumise taustal,» märkis Mölder.

Isamaa ja sotsiaaldemokraatide toetus püsib Mölderi sõnul üldiselt stabiilne. «Isamaa toetusnumbrid on viimastel nädalatel väga järjepidevalt olnud 10 protsendi kandis ning sotsiaaldemokraatide omad umbes protsendipunkti võrra madalamad. Kuigi Isamaa toetuses on pikemas plaanis kõikumist olnud palju, on erakond kahe aasta lõikes olnud siiski kasvutrendis,» ütles Mölder.