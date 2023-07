Tallinna vanalinna uus kaitsekord jagab hooned kaitsekategooriatesse

Vanalinna väärtustamine ja kaitsmine on pidevalt arenev protsess. Eelmisel aastal alustati Muinsuskaitseameti eestvõttel Tallinna vanalinna uue kaitsekorra ette valmistamist. Kaitsekord on kokkulepete kogum muinsuskaitseala hoidmiseks ja arendamiseks. Selle lähtepunktina on sõnastatud üldised eesmärgid, väärtused ja põhimõtted muinsuskaitseala eripära ja pärandi säilitamiseks ning esiletoomiseks linna arendamisel. Muinsuskaitseala piire ei muudeta, kuid suurendatakse oluliste kaugvaadete hulka. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorrale täpsuse ja paindlikkuse lisamiseks jagatakse muinsuskaitseala kaheks erinevate eesmärkide ja nõuetega piirkonnaks ning hooned A-, B- ja C-kaitsekategooriasse.

A-kaitsekategooria

Kaitsekorra eelnõuga on A-kaitsekategooriasse jäetud kõik ajaloolised hooned, mille sees on säilinud kesk- ja varauusaegseid konstruktsioone, detaile ja kihistusi, mis on juba leitud või võivad ilmneda tulevaste uuringute ja ümberehituste käigus. Samuti on A-kaitsekategoorias uuemaid hooneid, kus on säilinud väärtuslikke interjööre. Võrreldes teiste Eesti muinsuskaitsealadega on A-kaitsekategooria ettepanek tehtud suhteliselt paljude Tallinna vanalinna majade kohta: ligi ⅔ hoonete kohta, mis ei ole mälestised. Seetõttu püüame mõningate näidete varal selgitada, kuidas ka tagasihoidliku välimusega vanalinna hoonetest, mida on nii väljast kui seest korduvalt ümber ehitatud, tuleb tihti välja väga väärtuslikke ajaloolisi kihistusi, mis teevad need hooned A-kaitsekategooria vääriliseks.