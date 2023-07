«Sellist tingimust, see tähendab, et koolide sulgemisel eraldab riik raha, ei ole kokku lepitud,» kinnitas HTMi kommunikatsiooniekspert Anni Eerik.

«Metsküla kooli osas ei ole vallal erihuvi kinni panna, vaid me vaatame haridusvõrku tervikuna. Selgelt on välja öeldud, et Lääneranna uut õppehoonet on vaja Lihulasse, praegune on väga kehvas seisus ja me kindlasti soovime toetust kasutada,» selgitas Lääneranna vallavanem Ingvar Saare Postimehele.