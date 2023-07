USA: Venemaa on valmis ründama tsiviillaevu ja süüdistama Ukrainat

Hodge rääkis teemal Venemaa värskete drooni- ja raketirünnakute valguses Odessale. Moskva teatas, et sihikule võeti Odessa sõjalised sihtmärgid, kuid Hodge toetas Ukraina süüdistusi, et rünnak hävitas põllumajanduse infrastruktuuri ja 60 000 tonni vilja, mis oli valmis ekspordiks.

Valge Maja ametniku hoiatusel võivad sedalaadi rünnakud nüüd laieneda tsiviillaevadele. Kõneisiku sõnul kavandab Venemaa ühtlasi operatsiooni, et sellised rünnakud näeksid välja nagu Ukraina korraldatud rünnakud.

Hodge tõi välja, et Venemaa avaldas kolmapäeval video, mis näitab, kuidas Venemaa relvajõud avastasid ja hävitasid väidetava Ukraina meremiini.

«Samas viitab meie informatsioon sellele, et Venemaa paigutas Ukraina sadamate lähenemisteedesse täiendavaid meremiine. Usume, et tegemist on koordineeritud jõupingutusega õigustada kõiki rünnakuid tsiviillaevade vastu Mustal merel ja süüdistada nendes rünnakutes Ukrainat,» rääkis Hodge.