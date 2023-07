Uus-Meremaal sai tulistamises surma kaks inimest

Tulistamine langes kokku Uus-Meremaa ja Austraalia koostöös korraldatud naiste jalgpalli maailmameistrivõistluste avapäevaga, kuid polnud spordiüritusega kuidagi seotud. Praegu Aucklandis viibiv USA rahvusmeeskond teatas oma avalduses, et kõigi mängijate ja töötajatega on arvestatud ning nad on kaitstud.

«Julgeolekuametnike hinnang on, et riiklikku julgeolekuriski ei ole. Uus-Meremaa riikliku julgeoleku ohu tase ei muutu,» sõnas peaminister.

«Linnaelanikud ja üle maailma pealtvaatajad võivad olla kindlad, et politsei on ohu neutraliseerinud ja et nad ei otsi juhtunuga seoses kedagi teist. Valitsus on FIFA korraldajatega rääkinud ja turniir läheb edasi. Uusmeremaalaste ja meie külastajate turvalisus on meie esmatähtis,» toonitas Hipkins.