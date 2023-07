Johannesburgis sai gaasiplahvatuses viga 41 inimest

Haiglasse saadet vigastustega 41 inimest, kellest kaks on kriitilises seisundis. Veel üheksa inimest on raskelt vigastatud.

Teised inimesed evakueeriti piirkonnast, kuna kardeti teist plahvatust või seda, et mitmekorruselised majad mõnes kesklinna piirkonnas, mis on kohati lagunenud, võivad kokku kukkuda.

«See on ime, et hukkunuid pole. Hooned on varisemisohus. Olukord on halb ja kahju ulatuslik,» ütles Gautengi provintsivalitsuse juht Panyaza Lesufi.