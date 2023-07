Valitsus ei toetanud EKRE pakutud kahe tooli seaduse muutmist

Tegemist on riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Helle-Moonika Helme, Mart Helme ja Jaak Valge algatatud seaduseelnõuga, mille eesmärk on kehtestada mandaatide ühitamatuse põhimõte, mille kohaselt uus omandatud mandaat tühistab eelneva. Inimene, kes on juba valitud rahvaesindajaks, aga kandideerib edukalt veel teisegi esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest kohast ilma. Näiteks, kui riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis riigikogu mandaat tühistub ja vastupidi. Eelnõu kohaselt oleks riigikogu liikmel õigus valida, kumba mandaati ta kasutab.