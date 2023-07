RMK-le kukkus sülle 221 ruutkilomeetrit metsa

«Need maad, mis on tõesti metsaga, antakse üle RMK-le, kes on Eestis riigimetsa majandaja,» selgitas regionaalminister Madis Kallas (SDE), miks ta allkirjastas käskkirja riigivara üleandmise kohta. «Maa-ameti inimesed ütlesid, et võtab aega, aga maad liiguvad sinna, kus on nende õige koht. Mõned üksikud maatükid liiguvad ka teises suunas, mis pole metsaga metsamaad.»