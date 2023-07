Toomas Hendrik Ilves Soome välisministrist: sellist Soome häält olen ma oodanud kogu elu

Ilves kiitis Soome välisministrit Twitteri postituses tema väljaütlemiste pärast Briti ajalehele Financial Times.

Financial Times kirjutas, et Soome on vastu vaielnud NATO tippkohtumisel kõlanud väidetele, justkui poleks Ukraina toetuse eest läänele piisavalt tänulikkust üles näidanud.

«Me peame läänes mõistma, et see pole loomulikult heategevus, kuna Ukraina võitleb meie eest. Nad võitlevad meie vabaduse ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri eest,» ütles Valtonen.

Välisminister ütleb intervjuus, et lääs on jätkuvalt pühendunud Ukraina toetamisele. «Ma ei ütleks, et õhus oleks tunda väsimust. Loodan, et seda ei saa kunagi olema,» lausus Valtonen.

Soome välisminister avaldas veendumust, et Ameerika Ühendriikide toetus Ukrainale jätkub ka siis, kui riigi president peaks järgmisel aastal valimistel vahetuma.