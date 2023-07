Kannatused ja sõimuvalangud: brittide liitmine Eesti diviisi külge viib stressitaseme lakke

Mure ei seisnegi eelkõige selles, kas britid oma kohustusi täita suudavad, vaid pigem ajas. Britid eesotsas brigaadikindral Harrisega on Eestisse oma brigaadi eesmise staabi juba saatnud, samuti tegutseb siin diviisi nõuandev meeskond. Aga äsja jõudsid eestlased ja britid kokkuleppele, et täismahus saabub brigaad Eestisse harjutama alles 2025. aastal. Ajagraafikutega seotud küsimused on ainest andnud pidevaks frustratsiooniks.