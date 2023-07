Infotunnis teatasid kohalikud ühehäälselt, et alternatiividega nemad ei lepi. Üheskoos avaldati lootust, et vana bussimarsruut jääb. Elanikud tõdesid, et teade muudatusest tuli ootamatult ning otsuse tagamaad jäävad neile arusaamatuks. «Ma mõõtsin autoga ära, kui palju te Pirita-Kosel muudatusega võidate – ainult 1300 meetrit. Kas kõik toimiv on vaja lõhkuda? Tehke see bussiliiklus kas või Narva välja, aga las meie ring käib vanamoodi edasi,» lausus kuulaja esireast. Kuigi linnaosa vanem püüdis pingelist olukorda kontrolli all hoida ning kinnitas korduvalt, et on lahendustele avatud, täitus saal järjest suurema pahameelega.