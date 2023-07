Metsküla kool otsustati annetusest hoolimata sulgeda

Rahvaesindaja Raul Ober­schneider (Isamaa) esitas volikogule eelnõu peatada varasem volikogu otsus, mis nägi ette algkooli sulgemise juba tänavu sügisest. Istungi käigus muudeti eelnõu selliselt, et lükata Metsküla kooli sulgemine edasi üheks aastaks. Esialgses eelnõus oli ettepanek kooli sulgemine üldse tühistada. Siiski otsustas Lääneranna vallavolikogu kümne häälega, et isegi nüüd, kui raha ülevalpidamiseks on olemas, ei peaks kool veel aasta aega töötama. Eelnõu poolt ehk kooli jätkamise poolt oli kuus saadikut.

Vallavanem Ingvar Saare (Isamaa) põhjendas, et Metsküla kooli jätkamise ainukese argumendina toob Oberschneider oma eelnõus välja, et ära on langenud sulgemise majanduslik põhjendus. Ent vallavolikogu koolide sulgemist puudutav otsus ei käsitle ainult majandusküsimusi. Lisaks pole Metsküla kool enamikule sealsetest õpilastest kodulähedasim kool. Saare rõhutas veel, et omavalitsus ei saa pidada kooli ühe aasta perspektiivis. Mis puudutab riigi kavandatavat väikekoolide toetust, siis on Saare teatel omavalitsusel võimatu sellele toetuda, enne kui ei ole teada konkreetsed toetuse tingimused.