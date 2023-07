Ukraina kultuuriminister lahkus ametist

«Andsid täna õhtul peaministrile lahkumisavalduse, mille põhjuseks oli arusaamatuslaine kultuuri tähtsusest sõja ajal. Alles üllatas mind presidendi sõnavõtt samal teemal. Sõjaaegne kultuur on oluline, sest see pole sõda mitte ainult territooriumide, vaid inimeste pärast ja inimesed on meie mälu, ajalugu, keel, loovus, pärand, sõnum ja tulevik,» sõnas minister.