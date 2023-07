IAEA pole ikka veel saanud kontrollida Zaporižžja tuumajaama katuseid

Ukraina on süüdistanud Venemaad lõhkeainete paigutamises tuumajaama katusele. Venemaa on süüdistanud Ukrainat provokatsiooni kavandamises elektrijaamas. Pärast süüdistusi on organisatsioon nõudnud täiendavat juurdepääsu elektrijaamale, et kohapeal fakte kontrollida.