Uus energia- ja kliimakava: Eesti on 2050. aastaks kliimaneutraalne

Michali sõnul on ajal, mil kliimamuutuste mõjud on aina tuntavamad üle kogu planeedi, meie ülesanne tegeleda kliimamuutuste põhjustega. «Kuumalainete, põudade ja teiste äärmuslike olude sagenemine on juba praegu reaalsus paljudes maailma piirkondades ning muutuva kliima otsesed ja kaudsed tagajärjed ei jäta puutumata ka Eestit. Edu mõõt on tunnistada muutust, tegutseda ning leida vähenevas keskkonnajalajäljes konkurentsieelis,» lausus Michal.