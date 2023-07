GALERII ⟩ Uurimismeeskond võttis Estonia uppumispaigas merepõhja kivimist proovi

«Esmalt toimus suure allveerobotiga proovisukeldumine. Pärast seda seadistati allveerobot esimeseks tööks, milleks on aluskorra kivimi paljandist proovi võtmine. Järgmiseks tööks on vraki plaadistuselt kattumisproovi võtmine,» selgitas ohutusjuurdluse keskuse (OJK) projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu.

Neljapäeval õnnestuski meeskonnal saada proovi merepõhja kivimist, millele laev uppumisel kukkus ning kivimit uuritakse laboris. Meeskonna hinnangul on suure tõenäosusega tegemist graniidiga, töödega on plaanis jätkata ilma katkestusteta, see tehakse ära vahetustega.