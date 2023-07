NÄDALA PERSOON ⟩ Annely Kolk julges minna Eesti saadikuks Ukrainas

Tegudenaine, iseloomustab 46-aastast Annely Kolki temaga kaua koos töötanud Eesti diplomaat. Just Kolk tõi kuus aastat tagasi Indiast koju seal aastaid kinni istunud Eesti laevakaitsjad. Ta on kirglik suitsetaja ning ristsõnade lahendaja – juba lapsest saadik, kui lahendas ristsõnu isaga võidu. Kui ta Tallinnast Ankarasse lendab, siis võib kindel olla, et üks kohver on triiki täis ristsõnu. Ta õppis ära türgi keele («Kaks aastat läks aega enne, kui hakkasin rääkima. Kuigi siiani on vahel raske aru saada.») ja tudeerib nüüd ukraina keelt.