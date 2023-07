SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kes vajab linnas metsikut loodust?

Loodusetundjad möönavad, et põlvekõrguseks sirgunud linnarohtlad, mis esialgu paljudel silma riivavad, ei päästa maailma, kuid loodavad, et neile aladele suuremat eluõigust andes saab edendada elurikkust, mis on linnade kasvuga sattunud üha hävitavama löögi alla.