INTERVJUU ⟩ Jüri Luik: oodata on uut külma sõda, mis võib kesta väga pikalt

Kas võib öelda, et selline kiirus on võrreldav vaid Soome ja Rootsi liikumisega NATOsse?

Ukraina on paraku NATO jaoks palju keerulisem. Mõned suured riigid soovisid, et Ukraina peab NATOsse pääsemiseks reforme tegema. Ukrainlastele pole see probleem, nad teevad sarnaseid reforme niikuinii Euroopa Liiduga seoses. Võime seda nimetada ka poliitiliseks integratsiooniks NATOga. Loomulikult on see ainult väike osa reformidest, mida nõuab Euroopa Liit.

Võib siis öelda, et Euroopa Liiduga liitumise protsess on palju töömahukam?

Jah, mõõtmatult töömahukam.

Ukraina on olnud kurikuulus oma korruptsioonitaseme poolest, kuivõrd see on probleem ka NATOsse saamisel?

See pole probleem. Ukraina on nüüd hoopis teistmoodi riik, kui oli sõja algul. Kui räägime näiteks relvaabist, siis Vene propaganda on öelnud, et läheb relvi vasakule. See on vale, lääneriigid kontrollivad ühikulise täpsusega, kuhu relvad lähevad.

Kui oleks mingisugunegi tõepärane info, et midagi läheb kõrvale, siis see ohustaks relvatarneid. Seda eriti nüüd, kui Ukrainale pakutakse väga kõrge tehnoloogilise tasemega relvi, täielikku tipptehnoloogiat. Seetõttu ollakse läänes väga kindlad, et midagi vasakule ei lähe.