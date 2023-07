Moodne ärikeskus peibutab ka tervisekassat

Tervisekassa (endise nimega haigekassa) kommunikatsioonijuht Evelin Trink kinnitas Postimehele, et kolimine Arteri ärikeskusse on asutusel küll kavas, aga see ei juhtu veel lähima aasta jooksul. Kui palju büroo majandamise kulud seeläbi muutuvad, peaks selguma järgmise aasta kevadeks. «Praegu käib ettevalmistustöö – uues kohas mõeldakse luua avatud kontor,» sõnas ta.

Kolimise mõtted tekkisid riiklikku ravikindlustust pakkuvas asutuses kahel põhjusel. «Esiteks on meie Lastekodu tänava maja amortiseerunud ja teiseks kippus see suureks jääma – lauad on sageli tühjad, kuigi töötajaid on juurde värvatud,» tõdes Trink. Ta selgitas, et kohe koroonakriisi alguses loodi tervisekassas kaugtöövõimalused ja praegugi saab tihti kodust töö ära teha.