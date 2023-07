TAUST ⟩ Eestlaste katsumused põrgukuumusega

Kuid ametlikud andmed ei peegelda Kreekas alati täit reaalsust ning Ateena iseäralik topograafia muudab seal kuumalained iseäranis rängaks. «Ateena on ju nagu kiviaugus – ta ehitati orgu, et kõrgematest punktidest oleks linna kergem kaitsta,» ütleb juba aastaid Kreekat oma koduks pidanud Ojasu. Kivi kogub aga päikeseenergia endasse, marmor muutub tulipalavaks ja kiirgab seda taas välja otsekui ahjust. «Kõik sulab, kõik õhkab, autod kuumenevad 89–90 kraadini, nii et neil saab mune praadida. Ja praegu on armuaeg – varsti on 45–46 kraadi tagasi.»