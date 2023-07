Ametnikud on sunnitud hiigelpettuse kahtlust uurima

«Sisejuurdlust ei ole plaanis alustada,» lisas avalike suhete peaspetsialist Indrek Hirs. Peadirektor Rainer Vakra on puhkusel ning see selgub hiljem, kas ta nõustub oma asetäitja Olav Avarsalu otsusega Olav Etverki ja metsauuenduse peaspetsialisti Eda Tetlovi tegevuse motiive mitte uurida.

Postimees kirjutas möödunud nädalal, et erametsaomanikud on ostnud riigi toel heauskselt – väidetavalt Eesti seemnest – kasvatatud puuistikuid palgimetsa kasvatamiseks. Kui need on tegelikult olnud lõunast pärit seemned, kasvab neist Eestis jändrik võsa ja kahju ulatub sadade miljonite eurodeni.