«Pikka aega veensin ennast, et mulle pandi valediagnoos»: raske haigus muutis naise elu tundmatuseni

Kui haigeks jäin, sain teada, et mu ema sõbranna tütar elab sama diagnoosiga. Hiljem selgus, et sama haiguse all kannatab ka trepikojanaabri noor tütar. Siis selgus, et ka mu lapsepõlvesõbratar on samamoodi haige. Ja see pole veel kõik: ka mu endine kolleeg põeb hulgiskleroosi. Ja kui ma varem arvasin, et tegemist on haruldase haigusega, siis tegelikult on see kahjuks väga levinud ja paljud inimesed kannatavad, isegi need, kelle puhul ise ei oskaks arvatagi. Kõige halvem on see, et arstid ei oska siiani kindlaks määrata haiguse põhjust. Niipea, kui põhjus selgub, leitakse kohe ravi. Ma loodan väga, et juba on sündinud geenius, kes meid päästab.